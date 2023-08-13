Юрист рассказал, надо ли платить за товар, разбитый в магазине

Покупателю надо будет доказать, что он не виноват. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юрист Александр Хаминский рассказал, надо ли платить за товар, который разбился в магазине. Как сообщает издание «News.ru» покупателю придется доказать, что это случилось не по его вине. Это могло произойти, например, из-за мокрого пола или же неправильно установленного стеллажа.

- Существует две формы вины — умышленная и по неосторожности. Случайно — это и есть по неосторожности. В данном случае применяется ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с ч. 1 которой вред возмещается в полном объеме лицом, его причинившим, — покупателем. Если стекло или пол действительно оказались мокрыми, а стеллажи расставлены с нарушением ГОСТа, то действует ч. 2. ст. 1064, согласно которой лицо освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине, - рассказал изданию юрист.

Доказать свою невиновность не составит труда. Ведь в каждом магазине стоят видеокамеры.

Так же администратор не в праве требовать оплатить товар через кассу. Нужно составить акт о случившемся, где все стороны изложат свои версии и прикрепить к нему доказательства. Уже после этого можно будет решить ситуацию.

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