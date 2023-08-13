Пара отдыхала на Алтае. Фото: соцсети

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдохнули на Алтае дикарями. Об этом сообщает издание «Толк».

- Без связи, перезагрузка, наедине с природой, – отметил артист в соцсетях.

Судя по фотографиям, супруги отдыхали в отдаленном районе Горного Алтая.

Фанаты Максима Матвеева поблагодарили его за то, что поделился красивыми снимками природы.

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