«От 20 до 29»: назван самый популярный возраст вступления в брак

Популярный возраст для вступления в брак 25 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирскстат назвал популярный возраст для вступления в брак. Как показала статистика, молодые люди предпочитают заключать брак в 25 лет.

- Жители Новосибирской области предпочитают вступать в брак в возрасте 20-29 лет: доля мужчин этого возраста составила 41%, женщин – 45%. Самый популярный возраст заключения брака – 25 лет, - говорится в исследовании.

В 2022 году в брак вступили больше 20 тысяч человек. Среди них есть и те, кому за 60.

- В Новосибирской области брачные союзы оформили 575 мужчин и 372 женщины в возрасте старше 60 лет.

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