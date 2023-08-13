В Новосибирске юниорская сборная России проиграла белорусам на открытии ЛДС

Юниорская сборная России проиграла. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске юниорская сборная России проиграла белорусам на открытии «Сибирь-Арены». Матч прошел 13 августа.

Команда дала хороший старт и открыла счет. Далее белорусы перехватили инициативу и сравняли его. После первого периода гости шли впереди.

- Два периода позади. Лидирует молодежная сборная Республики Беларусь. 1:2, - сообщает с места корреспондент КП-Новосибирск.

На льду шла ожесточенная борьба. Ребята пытались вырвать победу, но не удалось. Матч закончился со счетом 1:3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber