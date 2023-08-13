В Новосибирске юниорская сборная России проиграла белорусам на открытии ЛДС

Юниорская сборная России проиграла.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске юниорская сборная России проиграла белорусам на открытии «Сибирь-Арены». Матч прошел 13 августа.
Команда дала хороший старт и открыла счет. Далее белорусы перехватили инициативу и сравняли его. После первого периода гости шли впереди.
- Два периода позади. Лидирует молодежная сборная Республики Беларусь. 1:2, - сообщает с места корреспондент КП-Новосибирск.
На льду шла ожесточенная борьба. Ребята пытались вырвать победу, но не удалось. Матч закончился со счетом 1:3.
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