Машину расплющило. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске машина съехала с дороги и влетела в дерево. ДТП произошло днем 13 августа в Кировском районе.

- У остановки «Кинотеатр Рассвет» произошло жесткое ДТП. Водить черного автомобиля съехал с дороги и врезался в деревья, - сообщает подписчик группы «АСТ-54».

На кадрах видно, что черное авто полностью разбито. У него полностью разбиты перед и зад.

Пока информации о пострадавших не поступало.

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