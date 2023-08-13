Машину расплющило. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
В Новосибирске машина съехала с дороги и влетела в дерево. ДТП произошло днем 13 августа в Кировском районе.
- У остановки «Кинотеатр Рассвет» произошло жесткое ДТП. Водить черного автомобиля съехал с дороги и врезался в деревья, - сообщает подписчик группы «АСТ-54».
На кадрах видно, что черное авто полностью разбито. У него полностью разбиты перед и зад.
Пока информации о пострадавших не поступало.
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