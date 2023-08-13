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НовостиОбщество13 августа 2023 10:52

В Новосибирске нашли тела двух мужчин в запертых квартирах

Двери вскрывали сотрудники МАСС
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На место выезжали сотрудники МАСС.

На место выезжали сотрудники МАСС.

Фото: Влад Комяков

В Новосибирске нашли тела двух мужчин в запертых квартирах. Их обнаружили сотрудники МАСС в Ленинском и Калининском районах.

- На улице Фадеева в квартиру была заблокирована дверь, и мужчина не выходил на связь. Когда дверь вскрыли, то 85-летний пенсионер был мертв. Его тело передали сотрудникам полиции, - сообщается группе «МАСС».

В Ленинском районе произошла аналогичная ситуация. Тело 54-летнего мужчины передали сотрудникам полиции.

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