На место выезжали сотрудники МАСС.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске нашли тела двух мужчин в запертых квартирах. Их обнаружили сотрудники МАСС в Ленинском и Калининском районах.
- На улице Фадеева в квартиру была заблокирована дверь, и мужчина не выходил на связь. Когда дверь вскрыли, то 85-летний пенсионер был мертв. Его тело передали сотрудникам полиции, - сообщается группе «МАСС».
В Ленинском районе произошла аналогичная ситуация. Тело 54-летнего мужчины передали сотрудникам полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер