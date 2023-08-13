Блоки убирают с дороги. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске убрали бетонные блоки, перегородившие выезд из ЖК.

- Рабочие убирают бетонные блоки, перекрывающие выезд на улицу Немировича-Данченко. Теперь жители трех ЖК смогут проезжать на свой левый берег, не делая огромный крюк, - сообщается в группе «АСТ-54».

Напомним, что активисты перегородили дорогу к новому ЛДС. Они возмущались, что теперь для выезда им придется делать огромный крюк. Позже в Минтранспорта НСО объяснили, что левый поворот левый поворот с улицы Немировича-Данченко запретили для повышения ее пропускной способности.

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