Блоки убирают с дороги. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
В Новосибирске убрали бетонные блоки, перегородившие выезд из ЖК.
- Рабочие убирают бетонные блоки, перекрывающие выезд на улицу Немировича-Данченко. Теперь жители трех ЖК смогут проезжать на свой левый берег, не делая огромный крюк, - сообщается в группе «АСТ-54».
Напомним, что активисты перегородили дорогу к новому ЛДС. Они возмущались, что теперь для выезда им придется делать огромный крюк. Позже в Минтранспорта НСО объяснили, что левый поворот левый поворот с улицы Немировича-Данченко запретили для повышения ее пропускной способности.
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