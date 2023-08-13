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НовостиОбщество13 августа 2023 10:10

В Новосибирске на открытии «Сибирь-Арены» выступит диджей SMASH

Его выступление начнется в 21.00
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Диджей Smash выступит в 21.00. Фото: vk.com/smash

Диджей Smash выступит в 21.00. Фото: vk.com/smash

В Новосибирске на открытии «Сибирь-Арены» выступит диджей SMASH. Сегодня 13 августа открывают новый ЛДС на левом берегу.

В ледовый дворец уже запустили зрителей и там начался первый матч между юниорскими сборными командами России и Белоруссии. Счет на данный момент 1:1.

После матча новосибирцев ждет концерт диджея SMASH и заслуженной артистки республики Беларусь Жанет.

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