В Новосибирске столкнулись иномарка и троллейбус: пострадала пенсионерка

ДТП произошло на кольце. Фото: Госавтоиспекция

В Новосибирске столкнулись иномарка и троллейбус. ДТП произошло днем 13 августа в Дзержинском районе.

- За рулем автомобиля сидела 65-летняя женщина. На кольце она столкнулась с троллейбусом. В салоне находилось 15 пассажиров, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП в троллейбусе пострадала 69-летняя пенсионерка. Она упала. Ее отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber