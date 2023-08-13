В Новосибирске столкнулись иномарка и троллейбус: пострадала пенсионерка

ДТП произошло на кольце. Фото: Госавтоиспекция
В Новосибирске столкнулись иномарка и троллейбус. ДТП произошло днем 13 августа в Дзержинском районе.
- За рулем автомобиля сидела 65-летняя женщина. На кольце она столкнулась с троллейбусом. В салоне находилось 15 пассажиров, - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП в троллейбусе пострадала 69-летняя пенсионерка. Она упала. Ее отвезли в больницу.
Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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