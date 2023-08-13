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НовостиПроисшествия13 августа 2023 9:39

В Новосибирске столкнулись иномарка и троллейбус: пострадала пенсионерка

Женщину отвезли в больницу
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
ДТП произошло на кольце. Фото: Госавтоиспекция

ДТП произошло на кольце. Фото: Госавтоиспекция

В Новосибирске столкнулись иномарка и троллейбус. ДТП произошло днем 13 августа в Дзержинском районе.

- За рулем автомобиля сидела 65-летняя женщина. На кольце она столкнулась с троллейбусом. В салоне находилось 15 пассажиров, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП в троллейбусе пострадала 69-летняя пенсионерка. Она упала. Ее отвезли в больницу.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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