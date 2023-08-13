В новосибирском ТЦ произошел конфликт между двумя группами подростков

По словам очевидцев, на место приезжала полиция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из торговых центров Новосибирска подростки выясняли отношение из-за одежды. Конфликт между двумя группами произошел 12 августа.

- Одни ребята были одеты во все черное, а вторые в спортивном. Разбираться они пошли на улицу. Подросткам, которые были одеты в спортивное, не понравились ребята в черном, - сообщается в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

По словам очевидцев, на место приезжала полиция, но никого не задерживали.

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