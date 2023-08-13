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НовостиОбщество13 августа 2023 9:09

В новосибирском ТЦ произошел конфликт между двумя группами подростков

На место выезжала полиция
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
По словам очевидцев, на место приезжала полиция.

По словам очевидцев, на место приезжала полиция.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из торговых центров Новосибирска подростки выясняли отношение из-за одежды. Конфликт между двумя группами произошел 12 августа.

- Одни ребята были одеты во все черное, а вторые в спортивном. Разбираться они пошли на улицу. Подросткам, которые были одеты в спортивное, не понравились ребята в черном, - сообщается в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

По словам очевидцев, на место приезжала полиция, но никого не задерживали.

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