В новосибирском ТЦ произошел конфликт между двумя группами подростков

По словам очевидцев, на место приезжала полиция.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В одном из торговых центров Новосибирска подростки выясняли отношение из-за одежды. Конфликт между двумя группами произошел 12 августа.
- Одни ребята были одеты во все черное, а вторые в спортивном. Разбираться они пошли на улицу. Подросткам, которые были одеты в спортивное, не понравились ребята в черном, - сообщается в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
По словам очевидцев, на место приезжала полиция, но никого не задерживали.
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