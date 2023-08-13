«Продают мерч и делают аквагрим»: в Новосибирске открывают новый ЛДС

На новой ледовой арене скоро пройдет первый матч. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске 13 июля открывают новый ЛДС. Во внутрь комплекса уже стали запускать людей.

Любой желающий может сделать аквагрим. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Внутри ледовой арены продают разный мерч, связанный с нашей хоккейной командой. Так же делают аквагрим и можно купить перекусить, - передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.

На месте продают хоккейную атрибутику. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ценник средний. Вымпел с символом ХК «Сибирь» можно купить за 300 рублей, а шайбы уже 700.

Для гостей играют музыканты, а дети могут сыграть в аэрохоккей.

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