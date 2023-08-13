Солнца на это 1 сентября можно не ждать.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске синоптики дали предварительный прогноз погоды на 1 сентября. По данным сайта «Яндекс Погода» днем температура воздуха поднимется до +9 градусов. Ближе к вечеру она опустится до +3.
Ветер подует северо-западный со скоростью до трех метров в секунду. Осадков не ожидается.
Как сообщает сайт «Gismeteo», днем ожидается дождь и столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Ночью похолодает до +7.
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