Солнца на это 1 сентября можно не ждать. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске синоптики дали предварительный прогноз погоды на 1 сентября. По данным сайта «Яндекс Погода» днем температура воздуха поднимется до +9 градусов. Ближе к вечеру она опустится до +3.

Ветер подует северо-западный со скоростью до трех метров в секунду. Осадков не ожидается.

Как сообщает сайт «Gismeteo», днем ожидается дождь и столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Ночью похолодает до +7.

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