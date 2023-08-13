Мотоцикл заехал на бордюр. Фото: "Дороги с КУзнецовым"

В Новосибирской области 19-летняя девушка разбилась на мотоцикле. ДТП произошло в городе Черепаново ночью 13 августа.

- 19-летний водитель за рулем мотоцикла был пьян. Он не справился с управлением и бордюр и перевернулся, - сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Вместе с парнем была его сверстница. Она погибла на месте, а водитель отделался легкими травмами.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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