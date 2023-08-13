«Ударило по голове»: в Новосибирске 6-летнего мальчика зажало дверями автобуса

Мальчику 6 лет. Фото: предоставлено Соней К.

В Новосибирске ребенка зажало автобусными дверями. Инцидент произошел вечером 11 числа, но известно об этом стало только сейчас.

- Мы с сыном возвращались с детского дня рождения. Собирались выходить на остановке «Детский сад (МЖК)». Водитель остановился за ней. Мы начали с ребенком спускаться за руку, в этот момент начали закрываться двери и автобус поехал. Я выдернула сына в последний момент, но его начало уже зажимать дверьми, и ударило по голове, - рассказала КП-Новосибирск Соня, мама мальчика.

По словам женщины, ребенок сильно испугался и начал плакать.

- Дома мы приложили лед к голове, благодаря этому никаких травм слава богу не осталось, - говорит сибирячка. – Мне кажется, водитель вообще по зеркалам не смотрел. Перед ним стоял другой автобус, наверно, поэтому водитель не был внимателен.

Мама мальчика уже написала обращение в «ЦУГАЭТ», чтоб они разобрались в ситуации.

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