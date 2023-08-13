«Ушла из больницы и не вернулась»: в Новосибирской области ищут женщину в желтой тунике

Светлана ушла из больницы и пропала. Фото: vk.com/public183616354

В Новосибирской области пропала 38-летняя Светлана Васильевна Васькова. Женщина ушла из больницы 9 августа и не вернулась.

- Она живет в селе Кайлы. Лежала в терапевтическом отделении Мошковской ЦРБ. 9 августа ушла и не вернулась. Страдает эпилепсией, телефонов и документов при себе нет, - сообщается в ориентировке, размещенной в группе «Мошковская новь».

Светлана была одета в желтую тунику, черные штаны и черные кроссовки с белой подошвой.

Ее рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чуть ниже плеч, брюнетка.

Если вам что-то известно о местонахождении Светланы, сообщите в дежурную часть по номеру 838348-21-102.

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