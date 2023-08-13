«Можно еще полгода пить»: сибирячке выдали просроченное лекарство в больнице

Девушке выдали просроченное лекарство. Фото: Виктория Гаврик

Жительнице Новосибирска выдали просроченное лекарство в больнице. Об этом она рассказала в группе «Инцидент Новосибирск».

- Поступила сюда на скорой помощи с подозрением на острый панкреатит, выдали просроченное лекарство. Когда пошла к медсестре с просьбой поменять , она сказала что его еще можно пол года пить после чего выхватила его из рук и сказала: «Не хочешь не надо», - написала в посте сибирячка.

Другим лекарством ей это не заменили. Фото: скриншот из группы "Инцидент Новосибирск"

В доказательство своих слов приложила фото. В графе годен до было написано: 07.23. То есть лекарство пропало месяц назад.

- Нормального мне так и не выдали, - подытожила девушка.

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