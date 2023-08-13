«Дернул ручку и зашел»: 15-летний подросток украл компьютер из открытой квартиры

На подростка завели уголовное дело. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер из открытой квартиры. Школьник проходил мимо нее ночью 4 августа.

- Он проходил мимо квартиры, оказалось, что дверь открыта. Жильцы спали. Парень вытащил из комнаты компьютер и перенес его к себе домой. Ранее он судим не был, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Парень сейчас находится под подпиской о невыезде.

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