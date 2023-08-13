Дома будут сносить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске на улице Никитина снесут два аварийных дома. Речь идет о зданиях № 138 и 146. Для выполнения работ МКУ «Городское жилищное агентство» ищет подрядчика.

- На снос домов потребуется 1,8 миллионов рублей, - говорится в информации на сайте «Госзакупок».

Пока что идет подача заявок. Их сбор закончится 18 августа.

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