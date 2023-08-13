Дома будут сносить.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске на улице Никитина снесут два аварийных дома. Речь идет о зданиях № 138 и 146. Для выполнения работ МКУ «Городское жилищное агентство» ищет подрядчика.
- На снос домов потребуется 1,8 миллионов рублей, - говорится в информации на сайте «Госзакупок».
Пока что идет подача заявок. Их сбор закончится 18 августа.
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