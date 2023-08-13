Не забудьте ветровку и зонт: в Новосибирске 13 августа будет прохладно и дождливо

Погода в Новосибирске 13 августа мало чем порадует местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 13 августа мало чем порадует местных жителей. В городе будет прохладно и дождливо.

Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС. Ночью обещают +11...+13 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +18.

− Облачно, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, − сообщили в Гидрометцентре.

Будет дуть северо-западный ветер с порывами до восьми метров в секунду. Остается надеяться, что погода в воскресенье не преподнесет новосибирцам сюрпризов в виде потопов и водяного смерча, как это было в субботу 12 августа.

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