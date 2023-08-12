После гибели двухлетнего ребенка на Алтае возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай двухлетний мальчик погиб в реке Мульта. Ребенка унесло течением. По данному факту возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла вечером 10 августа. Мать малыша − 22-летняя девушка, отправилась купаться. Своего маленького сына она оставила на берегу. Находясь в воде, сибирячка увидела, что ребенок зашел в реку и его начало уносить течением.

Девушка не успела поймать сына. Она обратилась за помощью к спасателям. Спустя пару часов было обнаружено тело мальчика, пишет «Толк» со ссылкой на СУ СК РФ по Республике Алтай.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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