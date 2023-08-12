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НовостиОбщество12 августа 2023 16:47

Строительный эксперт Васильев рассказал, как правильно выбрать люстру

Нужно рассчитать общую мощность для помещения
Анастасия ХРОМЫХ
Строительный эксперт Федор Васильев поделился советами, как правильно выбрать люстру.

Строительный эксперт Федор Васильев поделился советами, как правильно выбрать люстру.

Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Строительный эксперт Федор Васильев поделился советами, как правильно выбрать люстру. Слова специалиста приводит News.ru.

Так, нужно рассчитать общую мощность для помещения, где будет установлена люстра. Здесь используется формула: площадь помещения умножается на рекомендуемый показатель мощности.

Для ванной (до шести «квадратов») подойдет люстра с мощностью лампочек 80-100 Вт, для кухни (до десяти «квадратов») — 120-150 Вт, для гостиной (15 «квадратов») − 200-300 Вт. И, наконец, подходящая мощность для спальни площадью до девяти метров квадратных − 100 Вт.

− Если потолки выше трех метров, то получившуюся мощность нужно умножить еще как минимум на 1,5, потому что высокие потолки «съедают» часть света, − подчеркнул строительный эксперт.

Стоит также учитывать тот факт, что из-за плафонов из темного стекла или цветного пластика свет становится более приглушенным.

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