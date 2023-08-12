Строительный эксперт Васильев рассказал, как правильно выбрать люстру

Строительный эксперт Федор Васильев поделился советами, как правильно выбрать люстру. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Строительный эксперт Федор Васильев поделился советами, как правильно выбрать люстру. Слова специалиста приводит News.ru.

Так, нужно рассчитать общую мощность для помещения, где будет установлена люстра. Здесь используется формула: площадь помещения умножается на рекомендуемый показатель мощности.

Для ванной (до шести «квадратов») подойдет люстра с мощностью лампочек 80-100 Вт, для кухни (до десяти «квадратов») — 120-150 Вт, для гостиной (15 «квадратов») − 200-300 Вт. И, наконец, подходящая мощность для спальни площадью до девяти метров квадратных − 100 Вт.

− Если потолки выше трех метров, то получившуюся мощность нужно умножить еще как минимум на 1,5, потому что высокие потолки «съедают» часть света, − подчеркнул строительный эксперт.

Стоит также учитывать тот факт, что из-за плафонов из темного стекла или цветного пластика свет становится более приглушенным.

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