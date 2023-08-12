В мэрии Новосибирска объяснили, почему закрыли проезд для жителей ЖК «Панорама»

Причину закрытия проезда для жителей ЖК «Панорама» в Новосибирске объяснили в мэрии. Фото: «АСТ-54»

Причину закрытия проезда для жителей ЖК «Панорама» в Новосибирске объяснили в мэрии. В субботу, 12 августа, местные перекрыли дорогу к новому ЛДС в знак протеста.

Жителям ЖК «Панорама» не понравилось, что им заблокировали быстрый выезд на левый берег. Теперь им приходится делать огромный круг.

− Решение о запрете левого поворота с улицы Немировича-Данченко обусловлено необходимостью повышения ее пропускной способности. Наличие регулируемого светофором выезда с ЖК «Панорама» обеспечивало потребности ограниченного круга пользователей автодорог (шесть тысяч человек) и не учитывало интересы жителей всего левобережья, − подчеркнули в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Там отметили, что из-за светофора постоянно образовывался затор. При этом ширина проезжей части была ограничена из-за полос для разворота налево. В час пик пробки собирались при движении как по улице Немировича-Данченко в сторону правого берега, так и в сторону улицы Ватутина.

В мэрии добавили, что альтернатива проезда в сторону улицы Ватутина с использованием дорожной инфраструктуры МФЛА позволит равномерно распределить транспортный поток, образующийся при выезде с жилого комплекса.

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