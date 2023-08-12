В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в парня из травмата

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полиции прокомментировали историю с парнем, в которого выстрелили из травмата в Новосибирске ночью 12 августа. В ГУ МВД России по региону сообщили КП-Новосибирск, что стрелявшего разыскивают.

− Сегодня ночью в полицию поступало сообщение о том, что у дома по улице Нарымской между двумя мужчинами произошла конфликтная ситуация, в результате один из участников несколько раз выстрелил в другого, предположительно, из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что по факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, парень пытался защитить свою девушку, завязался конфликт. В итоге ему выстрелили в живот и лицо.

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