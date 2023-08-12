Борются с шумной молодежью: жители одного из домов в Бийске засыпали скамейку мукой

Во дворе одного из домов в городе Бийске местные посыпали лавочку мукой. Фото: скриншот из видео «Бийское телевидение»

Во дворе одного из домов в городе Бийске кто-то посыпал лавочку мукой. Оказалось, что таким способом некоторые жители борются с шумной молодежью, которая облюбовала скамейку.

Молодые люди громко беседуют и слушают музыку прямо под окнами. Это не устраивает жильцов, чьи окна выходят прямо во двор, пишет «Бийский рабочий».

− Да они круглый год тут собираются и что только не вытворяют! Два мотоцикла ставят, ездят туда-сюда, ну вы понимаете, молодые, как они газ пускают, поднимают переднее колесо, − жалуются местные.

Чтобы прогнать ребят, использовали муку. Таким странным способом лишили их места для посиделок. Однако данный метод далеко не все одобряют. Ведь на лавочке теперь не могут сидеть и другие местные жители. Например, мамы с колясками.

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