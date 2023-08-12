Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 8:49

Трассу Р-256 в Бердске перекроют в ночь на 13 августа

Причина в строительстве дорожной развязки
Анастасия ХРОМЫХ
В ночь на 13 августа в Бердске начнут интервально перекрывать федеральную трассу Р-256.

В ночь на 13 августа в Бердске начнут интервально перекрывать федеральную трассу Р-256.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 13 августа в Бердске начнут интервально перекрывать федеральную трассу Р-256. Об этом сообщили в администрации города.

В публикации говорится, что трассу перекроют в общей сложности пять раз. Это связано со строительством дорожной развязки в районе вокзала.

− Будет производиться установка рамных металлических опор на Вокзальной магистрали, − объяснили в администрации.

Перекрытия начнутся с 12 часов ночи. Всего предстоит установить пять опор. На монтаж одной уйдет примерно час.

Объезд на период перекрытий будет доступен по улицам Спортивной, Ленина и Первомайской. Грузовой транспорт будут пропускать в промежутках между перекрытиями дороги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber