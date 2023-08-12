Трассу Р-256 в Бердске перекроют в ночь на 13 августа

В ночь на 13 августа в Бердске начнут интервально перекрывать федеральную трассу Р-256. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 13 августа в Бердске начнут интервально перекрывать федеральную трассу Р-256. Об этом сообщили в администрации города.

В публикации говорится, что трассу перекроют в общей сложности пять раз. Это связано со строительством дорожной развязки в районе вокзала.

− Будет производиться установка рамных металлических опор на Вокзальной магистрали, − объяснили в администрации.

Перекрытия начнутся с 12 часов ночи. Всего предстоит установить пять опор. На монтаж одной уйдет примерно час.

Объезд на период перекрытий будет доступен по улицам Спортивной, Ленина и Первомайской. Грузовой транспорт будут пропускать в промежутках между перекрытиями дороги.

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