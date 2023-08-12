Главу СКР Бастрыкина заинтересовала история с аварийным домом на берегу Тулы в Новосибирске

По истории с аварийным домом организовали проверку. Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом, расположенным у реки Тулы в Новосибирске. После работ на берегу, которые стартовали в 2013 году, здание начало стремительно разрушаться.

Русло Тулы расчищали с помощью техники. Это негативно повлияло на целостность расположенного на берегу сооружения. В итоге дом стал непригодным для проживания.

Однако местные власти отказались компенсировать ущерб за повреждение домовладения. Новосибирские следователи начали проверку по данному факту.

− Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе и результатах проверки, − сообщили в телеграм-канале Следкома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber