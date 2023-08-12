Главу СКР Бастрыкина заинтересовала история с аварийным домом на берегу Тулы в Новосибирске

По истории с аварийным домом организовали проверку.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом, расположенным у реки Тулы в Новосибирске. После работ на берегу, которые стартовали в 2013 году, здание начало стремительно разрушаться.
Русло Тулы расчищали с помощью техники. Это негативно повлияло на целостность расположенного на берегу сооружения. В итоге дом стал непригодным для проживания.
Однако местные власти отказались компенсировать ущерб за повреждение домовладения. Новосибирские следователи начали проверку по данному факту.
− Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе и результатах проверки, − сообщили в телеграм-канале Следкома.
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