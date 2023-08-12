В новосибирский батальон «Вега» ищут новых бойцов

В Новосибирской области объявили набор в элитное подразделение «Вега».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области объявили набор в элитное подразделение «Вега». Информация размещена в официальных группах районных администраций.
В батальоне требуются разведчики и водители. Как рассказал «Сибкраю» бывший командир «Веги» Андрей Панферов, сейчас происходит замена тех военнослужащих, которые уже выполнили свой долг.
В подразделение могут попасть сибиряки от 18 до 45 лет. Обязательное условие − категория годности «А».
− С головой все в порядке, хорошее образование, грамотные, физически крепкие. Моральные качества тоже важны. Должна быть безупречная биография. Должно быть желание служить и желание освоить новую воинскую специальность, − перечислил требования к кандидатам Андрей Панферов.
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