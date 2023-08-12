В Калининском районе Новосибирска сгорел автомобиль

Автомобиль марки «Мазда» сгорел в Калининском районе Новосибирска. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Автомобиль марки «Мазда» сгорел в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

ЧП произошло ночью в пятницу, 11 августа. Иномарка была припаркована у дома по адресу Столетова, 28.

Произошедшее попало на запись с камеры видеонаблюдения. В какой-то момент раздается хлопок, после чего автомобиль охватывает пламя.

На место прибыли пожарные. Судя по фото, салон машины получил критические повреждения. Очевидцы утверждают, что иномарка загорелась не случайно, якобы кто-то устроил поджог.

Информации о пострадавших не поступало.

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