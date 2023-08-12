Из Новосибирска в Мьянму запустят рейсы в сентябре

В сентябре запустят рейсы из Новосибирска в Мьянму. Фото: Александр ГЛУЗ

С 5 сентября из Новосибирска в Мьянму компания Myanmar Airways International запустит прямое авиасообщение.

Рейсы по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск будут осуществляться каждые вторник и субботу, сообщается на сайте компании. По средам и субботам — по обратному маршруту.

С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России в Мьянме действует безвизовый режим для всех туристов или приезжающих с деловыми целями.

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