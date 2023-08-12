Из Новосибирска в Мьянму запустят рейсы в сентябре

В сентябре запустят рейсы из Новосибирска в Мьянму.
Фото: Александр ГЛУЗ
С 5 сентября из Новосибирска в Мьянму компания Myanmar Airways International запустит прямое авиасообщение.
Рейсы по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск будут осуществляться каждые вторник и субботу, сообщается на сайте компании. По средам и субботам — по обратному маршруту.
С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России в Мьянме действует безвизовый режим для всех туристов или приезжающих с деловыми целями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер