Замглавы новосибирского Минсельхоза избежала судимости за превышение полномочий

Невзорову освободили от уголовной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд наложил штраф на бывшего заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлану Невзорову. Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий.

Невзорова допустила нарушения при распределении субсидий для местных производителей сельхозтоваров. Нанесенный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Светланы Невзоровой возбудили в апреле. 16 мая уволили из министерства. За содеянное ей грозило наказание до четырех лет лишения свободы, однако уголовное дело было прекращено. Бывшая чиновница возместила ущерб и сотрудничала со следствием. После оплаты штрафа снимется арест на её квартиру.

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