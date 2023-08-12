«Очень люблю свою аудиторию»: в Новосибирске прошёл концерт Найка Борзова

Найк Борзов на сцене «Ветра Сибири».
Фото: Анна ПАШАГИНА
11 августа под Новосибирском стартовал рок-фестиваль «Ветер Сибири». То, что отменили в прошлом году в бийском аэропорту, смогли организовать на аэродроме Мочище, поэтому поклонники рока особенно ждали его.
Несмотря на дождь и прохладу, к вечеру музыканты раскачали фанатов. Основатель группы «Инфекция» Найк Борзов спел песню про заветные «Три слова» — зрители с удовольствием ему подпевали. А потом из одну из самых узнаваемых песен — «Лошадка».
Этим песням уже около 30 лет, а они находят отклик в сердцах не только давних фанатов, взрослевших в 90-е, но у нынешних молодых людей.
— Очень люблю свою аудиторию. Они классные, веселые, любят жизнь, − поделился Найк Борзов.
«Ветер Сибири» будет идти ещё два дня, 12 и 13 августа. Впереди — концерт групп «Рви меха», «Агата Кристи», The Hatters, «Чиж & Co.» и многих других.
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