В Алтайском крае в 2023 году произошло 32 ДТП с участием электросамокатов

В Алтайском крае с начала 2023 года случилось 32 ДТП с участием электросамокатов. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Алтайском крае с начала 2023 года случилось 32 ДТП с участием электросамокатов. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В авариях пострадали 26 человек.

— В целом ситуация управляемая. Родители должны быть более ответственны и рассказывать детям о том, как управлять самокатами. Мы обращаемся к ним, но пока нас плохо слышат, — рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев изданию Amic.ru.

В ГИБДД рассказали, что чаще всего нарушают правила подростки, которые встают на самокат вдвоем или переезжают дорогу в неположенном месте.

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