В Новосибирске поиски 33-летнего мужчины с длинными темными волосами и усами завершились трагедией

Мужчину нашли погибшим. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске завершились трагедией поиски 33-летнего мужчины с длинными темными волосами и усами. Об этом сообщили волонтеры в пятницу, 11 августа.

— Мужчина найден погибшим. Выражаем свои соболезнования родным и близким, — сообщили в Поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».

Напомним, мужчина пропал еще в феврале 2023 года. Как рассказывали тогда волонтеры, он ушел из дома на Экскаваторном переулке и не вернулся. Поисковики отмечали, что мужчина нуждался в медицинской помощи.

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Его местонахождение неизвестно с 8 февраля (подробнее).

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