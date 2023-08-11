В Новосибирске поиски 33-летнего мужчины с длинными темными волосами и усами завершились трагедией

Мужчину нашли погибшим. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»
В Новосибирске завершились трагедией поиски 33-летнего мужчины с длинными темными волосами и усами. Об этом сообщили волонтеры в пятницу, 11 августа.
— Мужчина найден погибшим. Выражаем свои соболезнования родным и близким, — сообщили в Поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».
Напомним, мужчина пропал еще в феврале 2023 года. Как рассказывали тогда волонтеры, он ушел из дома на Экскаваторном переулке и не вернулся. Поисковики отмечали, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
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Его местонахождение неизвестно с 8 февраля (подробнее).
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