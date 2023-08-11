В Новосибирске пропал 88-летений пенсионер в черной вязаной шапке

В Новосибирске ищут 88-летнего Якова Абрамовича Варкентина. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 88-летнего Якова Абрамовича Варкентина. Мужчина пропал 11 августа в Дзержинском районе города.

— Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, темно-синюю рубашку в клетку, серые джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку.

Поисковики отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Яков Абрамович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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