В Новосибирске суд начал рассматривать дело пенсионера, который убил соседку и сжег ее квартиру

суд начал рассматривать дело пенсионера, которого обвиняют в убийстве своей соседки и поджоге ее квартиры. Фото: СУ СК РФ по НСО/предоставлено Оксаной Глебовой

В Новосибирске суд начал рассматривать дело пенсионера, которого обвиняют в убийстве своей соседки и поджоге ее квартиры. Дело начал рассматривать Советский районный суд 10 августа 2023.

— В Советском районном суде Новосибирска состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества», — пояснили в суде.

Напомним, по данным следствия, в марте 2023 года 69-летний житель Академгородка, недавно освободившийся из колонии, пришел к своей 86-летней соседке, будучи пьяным. В какой-том момент между ними случилась ссора и мужчина избил женщину, а потом задушил. Чтобы скрыть следы преступления, он решил сымитировать в ее квартире ограбление и пожар.

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