В Новосибирской области суд вынес приговор мастеру участка РЖД за гибель рабочего

В Новосибирской области мастеру участка РЖД вынесли приговор за гибель рабочего-монтера путей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области мастеру участка РЖД вынесли приговор за гибель рабочего-монтера путей. ЧП случилось в мае 2022 года.

— Как следует из приговора суда, бригада в составе четырех монтеров пути, сигналиста, а также локомотивной бригады в составе машиниста тепловоза и его помощника под руководством руководителя работ производили ремонтные работы на железнодорожных путях на участке на 2 пути закрытого перегона станции Кожурла — Блок пост 3070 километр, — сообщили в Барабинском районном суде. — Мастер дал команду машинисту локомотива на начало движения и в дальнейшем не дал команду локомотивной бригаде на остановку в темное время суток.

В связи с чем поезд наехал на рабочих, занимающихся ремонтом в колее. Один из них скончался на месте происшествия, другому причинен тяжкий вред здоровью, в связи с которым он утратил трудоспособность не менее чем на одну треть.

Против мастера участка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал свою вину частично. Суд приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы, которое заменили на 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства.

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