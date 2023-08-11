В Новосибирске девочке распылили газ из баллончика в лицо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске девочке распылили газ из баллончика в лицо. Школьницу доставили в больницу, медики сообщили о случившемся в полицию.

— В полицию поступало сообщение из медучреждения о том, что к ним обратилась несовершеннолетняя за помощью. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается характер полученных ею травм, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В январе 2023 года КП-Новосибирск писала о том, как четверо 12-летних подростков баловались в тамбуре магазина, и один из них распылил баллончик в лицо другому.

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