Дождь и прохлада: в Новосибирске в субботу будет +19 градусов

В Новосибирске пройдёт дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пасмурным небом и дождём встретит суббота новосибирцев. Ночью синоптики обещают +12...+14 градусов, в днём +17...+19.

— Будет облачно с прояснением, местами небольшой дождь. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью похолодает до +6...+11 градусов, а днём до +15...+20. Днем по юго-востоку местами пройдут умеренные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.