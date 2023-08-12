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НовостиОбщество12 августа 2023 0:00

Дождь и прохлада: в Новосибирске в субботу будет +19 градусов

В Новосибирске 12 августа похолодает до +19 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске пройдёт дождь.

В Новосибирске пройдёт дождь.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пасмурным небом и дождём встретит суббота новосибирцев. Ночью синоптики обещают +12...+14 градусов, в днём +17...+19.

— Будет облачно с прояснением, местами небольшой дождь. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью похолодает до +6...+11 градусов, а днём до +15...+20. Днем по юго-востоку местами пройдут умеренные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.