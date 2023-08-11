Полицейского из Новосибирской области, обвиняемого по делу о расправе над школьницей, подозревают еще в одном убийстве

Полицейские, обвиняемые в убийстве 14-летней Натальи Матюхиной в 2010 году, могут быть причастны к еще одному преступлению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/отдел полиции «Усть-Таркский»

Полицейские из Усть-Тарского района Новосибирской области, обвиняемые в убийстве 14-летней Натальи Матюхиной в 2010 году, могут быть причастны к еще одному преступлению. Следователи подозревают, что в 2013 году двое сотрудников полиции до смерти избили мужчину, а затем сами же «расследовали» его гибель.

Как пишет телеграм-канал Baza, весной в 2013 году в полицию обратилась жительница Усть-Тарского района и рассказала, что с февраля не может связаться со своим братом. Занялся делом майор Бороздин из местного отделения. Женщину опросили, но материалы проверки не дошли до следователей. В апреле в селе Усть-Тарка нашли тело пропавшего мужчины. По результатам проверки, умер он сам и в возбуждении уголовного дела было отказано.

Но спустя 10 лет выяснилось, что это было все-таки убийство. И под подозрение попали двое полицейских, занимавшихся делом. Бороздин и Кунц, который также фигурирует в деле об убийстве Натальи Матюхиной. По данным следствия, участвовал в убийстве девочки и помогал прятать ее тело.

Бороздина 11 августа суд отправил под арест до 9 октября.

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