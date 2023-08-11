В Новосибирске 78 дорог в частном секторе отремонтируют за 150 миллионов

В Новосибирске в 2023 году планируется отремонтировать 78 дорог в частном секторе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в 2023 году планируется отремонтировать 78 дорог в частном секторе за 150 миллионов. Эти средства выделены из областного и городского бюджетов.

— На средства из городского бюджета проводится ремонт 56 объектов, из областного — 22. Завершились работы на 26 объектах, 18 — в работе, к остальным еще не приступали, но по контракту объекты, ремонтируемые за счет средств из городского бюджета, должны завершить в конце сентября, а из областного бюджета — в середине октября, — отметил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов.

Ранее в мэрии рассказали, что в 2023 году планируется потратить на ремонт дорог 1,3 миллиарда рублей. К 2024 году в городе должны привести в порядок 82, 3% дорог. При этом до конца лета запланировали отремонтировать дороги на 19 улицах.

В ТУАД Новосибирской области, в свою очередь, сообщали, что на ремонт трасс в Новосибирской области потратят больше миллиарда рублей. Самый большой участок трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар в 17,3 километра требует ремонта за 439, 8 миллиона рублей. Эта часть дороги расположена в Краснозерском районе, работы там закончат до 27 октября.

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