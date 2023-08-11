В мэрии Новосибирска назвали лучшие районы города по итогам 2022 года

Советский район Новосибирска признали лучшим.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Стали известны лучшие районы Новосибирска по итогам 2022 года. Как рассказали КП-Новосибирск в Департаменте экономики и стратегического планирования мэрии города, первое место занял Советский район.
Серебро досталось Первомайскому району Новосибирска. На третьем месте расположились сразу два района − Заельцовский и Центральный.
− Лучшие районы города награждены Почетными грамотами мэрии города Новосибирска, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе.
При составлении рейтинга специалисты учитывали несколько факторов. В основе лежала информационная карта развития районов города. Она включает в себя различные макроэкономические показатели − оборот общественного питания, объем платных услуг населению и так далее.
Также во внимание принимали данные соцопросов. Учитывались удовлетворенность местных жителей работой городских служб, оценка работы администрации.
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