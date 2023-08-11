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НовостиОбщество11 августа 2023 12:02

В мэрии Новосибирска назвали лучшие районы города по итогам 2022 года

При составлении рейтинга учитывали данные соцопросов
Анастасия ХРОМЫХ
Советский район Новосибирска признали лучшим.

Советский район Новосибирска признали лучшим.

Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Стали известны лучшие районы Новосибирска по итогам 2022 года. Как рассказали КП-Новосибирск в Департаменте экономики и стратегического планирования мэрии города, первое место занял Советский район.

Серебро досталось Первомайскому району Новосибирска. На третьем месте расположились сразу два района − Заельцовский и Центральный.

− Лучшие районы города награждены Почетными грамотами мэрии города Новосибирска, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе.

При составлении рейтинга специалисты учитывали несколько факторов. В основе лежала информационная карта развития районов города. Она включает в себя различные макроэкономические показатели − оборот общественного питания, объем платных услуг населению и так далее.

Также во внимание принимали данные соцопросов. Учитывались удовлетворенность местных жителей работой городских служб, оценка работы администрации.

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