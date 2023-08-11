По делу об убийстве 14-летней школьницы под Новосибирском арестовали начальника уголовного розыска

Наташа пропала по пути домой. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский»

Начальника уголовного розыска отдела полиции «Усть-Таркское» Алексея Бороздина заключили под стражу. Его подозревают в убийстве 14-летней школьницы Наташи Матюхиной в новосибирском селе Яркуль.

В четверг, 10 августа, Бороздина начали допрашивать.

− Бороздину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 09.10.2023, − сообщили на сайте Центрального районного суда.

Начальника уголовного розыска подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части второй статьи 105 УК РФ – «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Напомним, Наташа Матюхина пропала 2 марта 2010 года по пути из сельского клуба. Школьница не дошла до дома всего 300 метров… Все эти годы близкие терялись в догадках. Родственников Наташи проверяли на причастность к ее исчезновению. Лишь спустя 13 лет, 28 июля 2023 года, по делу школьницы задержали троих подозреваемых – двух экс-сотрудников полиции и действующего сотрудника МВД.

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