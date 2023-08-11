Уснул за рулем: водитель «Лады», ехавший из Новосибирска, разбился на трассе в Кузбассе

Водитель «Лады», ехавший из Новосибирска, разбился на трассе в Кузбассе. Фото: ГУ МВД по по Кемеровской области — Кузбассу.

Водитель «Лады», ехавший из Новосибирска, разбился на трассе в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе в Кузбассе. В ДТП также пострадали три человека. Авария случилась около 11 утра в пятницу, 11 августа.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь из Новосибирска в Ленинск-Кузнецкий, уснул за рулем и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда cx5», — сообщает ГУ МВД по по Кемеровской области — Кузбассу.

В ДТП до приезда скорой погиб водитель «Лады». Два его пассажира и один пассажир «Мазды» доставлены в больницу. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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