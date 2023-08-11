В день открытия нового ЛДС в Новосибирске запустят дополнительный транспорт

В Новосибирске запустят дополнительные автобусы до метро в день открытия нового ЛДС.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске запустят дополнительные автобусы до метро в день открытия нового ЛДС. Они будут курсировать до станций «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».
Праздничные мероприятия состоятся в воскресенье, 13 августа. Они пройдут как в самой «Сибирь-Арене», так и в парке у ледового дворца.
Автобусы будут отходить от остановки «М. Спортивная», которая расположена на дамбе Октябрьского моста.
− Дополнительный транспорт будет работать с 18:20 до 19:20 и с 20:30 до 21:30, − сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер