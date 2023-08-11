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НовостиОбщество11 августа 2023 10:53

В день открытия нового ЛДС в Новосибирске запустят дополнительный транспорт

Об этом сообщили в мэрии
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске запустят дополнительные автобусы до метро в день открытия нового ЛДС.

В Новосибирске запустят дополнительные автобусы до метро в день открытия нового ЛДС.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске запустят дополнительные автобусы до метро в день открытия нового ЛДС. Они будут курсировать до станций «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».

Праздничные мероприятия состоятся в воскресенье, 13 августа. Они пройдут как в самой «Сибирь-Арене», так и в парке у ледового дворца.

Автобусы будут отходить от остановки «М. Спортивная», которая расположена на дамбе Октябрьского моста.

− Дополнительный транспорт будет работать с 18:20 до 19:20 и с 20:30 до 21:30, − сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

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