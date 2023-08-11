Жительница Новосибирска нашла редкие грибы неприличной формы

Грибы неприличной формы росли у обочины. Фото: предоставлено Ксенией

Жительница Новосибирска по имени Ксения наткнулась на необычные грибы, растущие прямо в городе. Оказалось, что это «Мутинус собачий» − дикорос считается редким и имеет неприличную форму. Свою находку Ксения показала КП-Новосибирск.

− Шла сегодня с магазина, расположенного по адресу Адриена Лежена, 9/5, и у обочины увидела эти грибы. Скажем так, я грибник со стажем. Но такой гриб встречаю впервые, − поделилась с КП-Новосибирск местная жительница. − Сделала несколько фотографий. Думаю, дойду до работы, загуглю, что это за гриб. А это «Мутинус собачий».

Ксения добавила, что прогулка во время обеденного перерыва выдалась для нее познавательной.

Любители тихой охоты утверждают, что дикорос съедобен, если вокруг него есть оболочка. Хотя гриб имеет очень неприятный запах.

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