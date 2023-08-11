В Новосибирске мужчина чуть не сбил охранника, чтобы прорваться к озеру с технической водой

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В 18.30 на объект топливно-энергетического комплекса в Ленинском районе крайне агрессивно попытался проникнуть 40-летний мужчина. Настырный нарушитель на серебристом автомобиле «Хонда ЦРВ» не только проигнорировал запрет охранника, но и фактически сбил его. Через несколько минут он был задержан прибывшими на место экипажами ГВАРДИИ ГБР-75 и Росгвардии. Свою выходку нарушитель оправдал любовью к лечебному купанию в озере с технической водой, куда, по его словам, он с супругой с целью оздоровления ездит уже 25 лет. В качестве доказательства он даже продемонстрировал пару мочалок и полотенца. Но дело в том, что этот водоем не просто не пригоден для купания, а крайне опасен для жизни и здоровья человека, так как находится рядом с местом хранения продуктов промышленной переработки и поэтому, собственно, и охраняется.

В 17.39 сотрудники ГВАРДИИ задержали еще одного фантазера в районе площади Калинина. Посетитель магазина грубо и настойчиво требовал сдачу, хотя сам никаких денег продавцу вообще не давал. Бойцы экипажа ГБР-77 быстро охладили пыл мужчины и вывели его из помещения.

В 18.37 на пульт дежурной части ГВАРДИИ поступил тревожный сигнал из аптеки в поселке Восход. Недалеко от объекта охраны за неадекватное поведение таксист высадил пьяного мужчину. Однако желание хулигана добраться до места назначения от этого нисколько не ослабло. Не придумав ничего лучше, он зашел в ближайшую аптеку и потребовал, чтобы фармацевт вызвал ему новое такси и обеспечил зарядным устройством для телефона. За неисполнение своих требований странный гость угрожал суровой расправой. А в ожидании исполнения заказа включил на своем смартфоне громкую музыку и увлекся ее прослушиванием. Чтобы как можно быстрее утихомирить неадеквата, сотрудница аптеки сообщила, что уже вызвала такси, а сама нажала тревожную кнопку. Вместо машины с шашечками на место прибыла служебная машина ГБР-77 ГВАРДИИ. В присутствии «гвардейцев» нарушитель успокоился и признал, что поступил очень некрасиво.

В 2.07 экипажи ГБР-74 и ГБР-78 прибыли по сигналу тревоги в круглосуточный магазин на улице Гурьевской. Здесь двое пьяных покупателей устроили драку, а при попытке их успокоить напали на «гвардейцев» с кулаками. Опасные дебоширы были обезврежены и переданы сотрудникам полиции.