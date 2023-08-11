Мужчине стало плохо на фестивале «Ветер Сибири» 2023 под Новосибирском

В Новосибирске на рок-фестивале «Ветер Сибири» 2023 стало плохо одному из гостей. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске на рок-фестивале «Ветер Сибири» 2023 стало плохо одному из гостей. Инцидент произошел вечером в первый день работы фестиваля — 11 августа.

— Мужчине, 45-50 лет на вид стало плохо, он потерял сознание, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск. — На фестивале дежурят медики, его отнесли в машину скорой и оказывают помощь.

Напомним, фестиваль проходит на аэродроме Мочище и продлится три дня с 11 по 13 августа.

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