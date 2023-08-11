Андрей Травников открыл уникальный объект водоснабжения в Венгерове

Губернатор Андрей Травников открыл реконструированный объект водоснабжения в селе Венгерово. Фото: Правительство НСО

В ходе рабочей поездки в Венгеровский район Губернатор Андрей Травников открыл реконструированный объект водоснабжения в селе Венгерово, проконтролировал работу районной системы здравоохранения. Подобных объектов в Новосибирской области не строилось никогда.

Глава региона отметил высокую значимость работы по обеспечению жителей районов области чистой водой.

— Знаковое событие для жителей Венгерова и Нового Тартаса, но не менее знаковое событие для всей Новосибирской области. Потому, что это частичка большой работы, которую мы с вами проделали в последние годы. Задача, чтобы в каждом районном центре появились подобные комплексы по приготовлению суперчистой воды, — отметил глава региона. — К решению этой задачи мы шли не один год, нужно признать, что без решения Президента нашей страны о запуске национальных проектов, в том числе нацпроекта «Чистая вода», мы бы шли дольше. Потому, что финансовые решения из федерального бюджета помогают ускорить реализацию всех наших планов.

Реконструированный объект водоснабжения — три водозаборных скважины мощностью по 10 м3/час каждая, водопроводная сеть протяженностью 4792, 7 м, насосно-фильтровальная станция мощностью 1300 м3/час и резервуар-накопитель чистой воды — обеспечивает подачу воды жителям села Венгерово (население 6 тысяч человек) и села Новый Тартас (население 900 человек).

Реконструкция выполнена по национальному проекту «Экология», федеральному проекту «Чистая вода», в рамках утвержденной Правительством региона государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

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