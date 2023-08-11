В Новосибирске годовалая девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием «Хонды» и «Мазды». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В пятницу, 11 августа, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием «Хонды» и «Мазды». В результате столкновения пострадала годовалая девочка.

Выяснилось, что женщина-водитель на автомобиле Honda CR-V двигалась по улице Кошурникова. В пути следования она не пропустила другую иномарку.

− У дома 71/1 по улице Фрунзе она не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем Mazda3 под управлением водителя-женщины 1995 года рождения, − рассказали в Госавтоинспекции по городу.

Ехавшая в «Мазде» маленькая девочка получила травмы. Ребенка забрали в больницу.

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