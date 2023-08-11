Схему движения на площади Труда в Новосибирске изменят с 14 августа

В Новосибирске с 14 августа изменится схема движения на площади Труда. Фото: Группа «ВИС»

В Новосибирске с 14 августа изменится схема движения на площади Труда. Об этом сообщили в мэрии города.

Изменения вводятся с пяти часов утра. Действовать они будут до завершения строительства четвертого моста через реку Обь.

− Движение всех транспортных средств будет организовано по левой стороне площади Труда (по часовой стрелке): при движении с улицы Широкой со стороны улицы Ватутина и при движении с улицы Станиславского, − уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Если водители двигаются с улицы Широкой со стороны улицы Троллейной, для заезда на площадь Труда им придется повернуть направо на улицу Станиславского. Затем совершить разворот на перекрестке с улицей Котовского. Повернуть налево с улицы Широкой на площадь Труда будет нельзя.

Водители грузового транспорта смогут проехать на площадь Труда через улицу Ватутина, развернувшись на ней на перекрестке с улицей Котовского.

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